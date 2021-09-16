الكرملين: المصابون في محيط بوتين "لم يُعاد تطعيمهم في الوقت اللازم"

موسكو- أ ش أ:

قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، إن المصابين بفيروس كورونا في دائرة المحيطين بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يُعاد تطعيمهم في الوقت اللازم .

وصرّح بيسكوف لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، الخميس، بأنه "من بين المحيطين بالرئيس بوتين من مضى وقت بعد تطعيمهم، وعدد الأجسام المضادة انخفض لديهم، ولم يقوموا بإعادة تلقي اللقاح مرة أخرى في الوقت المطلوب، لذلك أصيبوا بالعدوى مرة أخرى للأسف".

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن "إصابة هؤلاء خفيفة وليس لها أعراض"، مجددًا التأكيد أن "عدم تطعيمهم في الوقت اللازم السبب في إصابتهم".