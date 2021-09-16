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بوتين: دخلت في عزل ذاتي بسبب إصابة "عشرات" في محيطي بكورونا

10:13 ص الخميس 16 سبتمبر 2021
بوتين: دخلت في عزل ذاتي بسبب إصابة "عشرات" في محيطي بكورونا

فلاديمير بوتين

موسكو- أ ش أ:

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن قراره بالامتثال لنظام العزل الذاتي لعدة أيام يعود لحقيقة أن عشرات الأشخاص في محيطه أصيبوا بفيروس كورونا.

وقال بوتين، عبر الفيديو كونفرنس أمام قمة زعماء دول منظمة الأمن الجماعي بالعاصمة الطاجيكية: "أنتم تعلمون أنه لسوء الحظ اضطررت لإلغاء زيارتي إلى دوشنبيه في اللحظة الأخيرة، ويعود ذلك لأن عددا من الأشخاص في محيطي أصيبوا بالفيروس التاجي، وليس شخص أو اثنان وإنما عدة أشخاص "، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك"، الخميس.

وأضاف الرئيس الروسي: "الآن يتعين علينا التقيد بنظام العزلة الذاتية لعدة أيام"، مؤكدا أن بلاده مهتمة بمناقشة المهام المطروحة أمام المنظمة حتى عن بعد.

كان المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف صرح في وقت سابق، بأن بوتين اتخذ قرار الالتزام بنظام العزل الذاتي بعد إصابة عدد من المحيطين به بكوفيد 19، مشيرا إلى أن بوتين أجرى فحصا للتأكد من عدم إصابته بالفيروس وأنه بصحة جيدة تماما.

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بوتين موسكو فيروس كورونا

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