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ارتفاع حصيلة إصابات كورونا حول العالم إلى 226 مليون حالة

08:24 ص الخميس 16 سبتمبر 2021
ارتفاع حصيلة إصابات كورونا حول العالم إلى 226 مليون حالة

أرشيفية

واشنطن-(أ. ش. أ):

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 226 مليون و356 ألفا و635 حالة.

وأفادت الجامعة في بيان اليوم الخميس بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 4 ملايين و659 ألفا و398 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 5ر41 مليون إصابة، في حين سجلت الهند 33.3 مليون حالة إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالي 21 مليون حالة.

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