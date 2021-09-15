استئناف المحادثات بشأن كتالونيا بعد عام ونصف من توقفها

مدريد - (د ب أ)

استأنفت الحكومة المركزية الإسبانية والحكومة الانفصالية في كتالونيا رسميا المحادثات لتسوية الخلاف حول تحركات المنطقة نحو الانفصال، بعد انقطاع دام عام ونصف العام.

واستقبل الرئيس الإقليمي الكتالوني بيري أراجونيس رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في القصر الحكومي في برشلونة لبدء المحادثات اليوم الأربعاء.

وأراد كلاهما مناقشة "خارطة الطريق" للمحادثات في الأشهر المقبلة بحضور عدد من الوزراء.

وجدد أراجونيس قبل الاجتماع تمسكه بمطلب تقرير المصير لـ 5ر7 مليون من سكان كتالونيا. لكن الحكومة المركزية ترفض هذا المطلب صراحة.

واعترف سانشيز للصحفيين بعد الاجتماع بأن "مواقفنا متباعدة. لكن المناخ في كتالونيا أفضل مما كان عليه قبل عام، والهدف هو تحسينه بشكل أكبر في العام المقبل".

وشدد على أنه تقرر "العمل بهدوء. دون انقطاع ولكن بدون مواعيد نهائية أيضا".

وتظاهر يوم السبت الماضي الآلاف في برشلونة من أجل انفصال الإقليم. ووفقا لحركة المواطنين الانفصاليين "ايه إن سي"، كان هناك حوالي 400 ألف شخص في الشوارع. لكن الشرطة قدرت العدد بـ 108 آلاف فقط.