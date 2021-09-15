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هيئة فلسطينية: الأسرى قرروا تعليق التصعيد بعد رضوخ إدارة السجون الإسرائيلية لمطالبهم

07:58 م الأربعاء 15 سبتمبر 2021
هيئة فلسطينية: الأسرى قرروا تعليق التصعيد بعد رضوخ إدارة السجون الإسرائيلية لمطالبهم

سجون الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين - (أ ش أ)

قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن قادة الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي أبلغوا بتعليق الخطوات التصعيدية التي كان من المفترض أن تبدأ بعد غد الجمعة.

وأضافت الهيئة -في بيان مقتضب- أن الأسرى علقوا خطواتهم بعد أن رضخت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي لمطالبهم، بعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 5 سبتمبر الجاري.

كانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع، أن الأسرى سيبدأون إضرابًا تدريجيًا عن الطعام اعتبارًا من بعد غد الجمعة احتجاجًا على تنكيل سلطات السجون الإسرائيلية بهم بعد هروب 6 منهم من سجن "جلبوع" شديد الحراسة قبل أن تتمكن أجهزة الأمن الإسرائيلية من إعادة اعتقالهم.

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