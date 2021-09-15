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الاتحاد التونسي للشغل: يجب تحديد فترة زمنية للإجراءات الاستثنائية

06:32 م الأربعاء 15 سبتمبر 2021
الاتحاد التونسي للشغل: يجب تحديد فترة زمنية للإجراءات الاستثنائية

الاتحاد العام التونسي للشغل

تونس - (أ ش أ)

أكد الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان أصدره، اليوم الأربعاء، وجوب تحديد نهاية الفترة الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس التونسي، قيس سعيد، يوم 25 يوليو الماضي، وتحديد معالم الإجراءات الضرورية اللاحقة للخروج من الأزمة السياسية الراهنة.

وذكر الاتحاد، وفقا للبيان، أنه يجب الخروج من حالة الشلل العام الذي أصاب أغلب أجهزة الدولة وذلك وفق رؤية تشاورية وتشاركية مع قوى المجتمع المختلفة والتي من شأنها أن تسهم لاحقا في مناقشة رؤية سياسية بديلة ووضع تصوّر وطني لنظام حكم يلقى مشروعية شعبية وسياسية.

هذا المحتوى من

اتحاد الشغل التونسي قيس سعيد تونس

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