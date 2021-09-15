تعيين ليز تروس وزيرة لخارجية بريطانيا خلفًا لدومينيك راب

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قرر تعيين وزيرة التجارة الدولية ليز تروس كوزيرة للخارجية، خلفا لوزير الخارجية دومينيك راب، الذي عين وزيرا للعدل.

وقالت الحكومة البريطانية - في بيان نشرته على موقعها الالكتروني - إن "وزيرة التجارة الدولية ليز تروس سوف تتولى منصب وزيرة الخارجية، وذلك في ظل تعديلات حكومية، عللى أن يتولي وزير الخارجية السابق دومينك راب مسؤولية وزارة العدل في البلاد".