شكري يبحث مع رئيس النواب العراقي تعزيز التعاون بين البلدين

مصر - (أ ش أ)

بحث وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ اليوم الأربعاء، مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، تعزيز مُختلف أُطر التعاون الوثيق سواء ثنائيًا بين ⁧‫مصر‬⁩ و⁧‫العراق‬⁩ أو عبر آلية التعاون الثلاثي مع ⁧‫الأردن‬⁩، على نحو يلبي تطلعات شعوبنا نحو الازدهار والنماء.

وقال السفير احمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن الجانبين تناولا الدور المنوط بالدبلوماسية البرلمانية كمكون رئيسي في تعزيز الأواصر الأخوية والشعبية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، إضافةً إلى تنسيق المواقف حيال قضايا المنطقة، في إطار العمل على صون الأمن القومي العربي وتدعيم ركائز الاستقرار الإقليمي.