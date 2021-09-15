الصين تُسجل 73 إصابة جديدة بكورونا

بكين - أ ش أ:

أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم الأربعاء، تسجيل 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي خلال الـ24 ساعة الماضية مما رفع إجمالي الإصابات إلى 95 ألفا و413 إصابة.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية عن اللجنة قولها إنه لم يتم تسجيل أية وفيات جديدة ليبقى العدد التراكمي للوفيات ثابتًا عند 4636 حالة.​