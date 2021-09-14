السفير العماني بالقاهرة: مصر حققت إنجازًا تنمويًا فريدًا في عهد السيسي

مصر - (أ ش أ)

قال عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية إن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حققت إنجازا تنمويا فريدا رغم كل الظروف التي مرت بها ومختلف التحديات والصعاب التي واجهتها خلال السنوات القليلة الماضية.

وأضاف في تصريح له اليوم الثلاثاء، عقب حضوره فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي، أن مصر تقدم للعالم نموذجا حضاريا وتنمويا استطاع تجاوز الصعاب وفق رؤى استراتيجية للقيادة السياسية حققت من خلالها مصر حالة عربية وإقليمية ودولية نادرا ما يمكن الوصول إليها لولا حكمة الرئيس عبد الفتاح ومساندة الشعب المصري العظيم.

وأشاد سفير سلطنة عمان بفلسفة خطة التنمية في مصر التي وضعت نصب أعينها البناء والاستدامة كمسارين متوازيين جرى من خلالهما تذليل الكثير من الصعاب، مشيرا إلى أن ثمار هذه الفلسفة سوف يجني ثمارها الشعب المصري والأجيال القادمة.

وأوضح أن الإشادات الدولية من خلال تقرير التنمية البشرية وما شهدناه من ممثلي المنظمات الدولية يبعث على التفاؤل والارتياح، وأن ما يتحقق في مصر كفيل بنقل النموذج المصري لباقي البلدان العربية.

وأشار سفير سلطنة عمان إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه طموحات عظيمة لمصر خلال المرحلة المقبلة لا تحدوها حدود "فقد وعد فخامته بأن ما يخطط له لعشرة سنوات يأمل في تحقيقه خلال الثلاث السنوات القادمة، خاصة فيما يتعلق بمبادرة حياة كريمة"، مؤكدا أن "هذا عامل مهم في مسيرة محاربة التطرف ويسير جنبا إلى جنب مع الحفاظ على وطن مستقر آمن يحقق الرفاهية لكل مواطن ومقيم على أرض مصر العظيمة".