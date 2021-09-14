عباس لن يحضر اجتماعات الأمم المتحدة وسيكتفي بـ"خطاب مسجل"

وكالات:

قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، الثلاثاء، إن الرئيس محمود عباس لن يحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الشهر وسيرسل خطابه مسجلا بسبب جائحة كورونا، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف المالكي في تصريحات للإذاعة الرسمية (صوت فلسطين)، أن عباس "قررعدم السفر إلى نيويورك هذا العام والاكتفاء بتسجيل خطابه عبر الفيديو بحيث سيتم نقله وبثه في 24 سبتمبر".

وتابع "كما تعلمون ظروف جائحة كورونا في الأمم المتحدة ليست بالسهلة والأوضاع في مدينة نيويورك تحديدا أوضاع صعبة".

ومضى يقول "الرسائل التي وصلتنا من الأمم المتحدة وأيضا من حكومة الولايات المتحدة لا تحبذ حضور القادة إلى نيويورك بسبب هذه الأوضاع".

وأضاف "طلبنا من المجتمع الدولي الانتباه إلى هذا الخطاب والاستماع إليه جيدا لأنه يحمل الكثير من القضايا التي يجب على المجتمع الدولي أن يستمع اليها ويتعامل معها بكل مسؤولية".

ولم يقدم المالكي تفاصيل عن الخطاب أو تلك القضايا التي سوف يتحدث عنها.

ومن المقرر بدء المناقشة العامة للدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة اعتبارا من 21 سبتمبر الجاري.