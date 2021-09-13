جورج قرداحي: من يريدون أخذ لبنان إلى جهنم عليهم أن يهدأوا

(وكالات):

نفى وزير الإعلام اللبناني الجديد الإعلامي المعروف جورج قرداحي انتهاء مسيرته الإعلامية، مؤكدا في هذا الصدد أن الإعلام هو وظيفته ومهنته.

وطالب قرداحي وسائل الإعلام بعدم استضافة السياسيين الذين "يبشروننا بجهنم"، واصفا لبنان بأنه في حالة هبوط اضطراري، وأنه من واجبهم بعث نفحة أمل وإيجابية لدى الناس.

وقال: "من يريدون أخذ لبنان إلى جهنم عليهم أن يهدأوا، لأننا لا نريد الذهاب بالبلد إلى جهنم وليذهبوا هم وحدهم، نحن نريد أن نحاول ونعود بلبنان من جديد"، بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".

وصرح قرداحي إلى أنه تبلغ بقرار تعيينه في الحكومة اللبنانية الجديدة في دبي بعد وصوله من مدينة لشبونة البرتغالية التي سجل فيها حلقة خاصة من برنامجه "من سيربح المليون" مساء الأربعاء الماضي والتي ستعرض 18 سبتمبر الجاري، احتفالاً بالذكرى الثلاثين لتأسيس "مجموعة MBC".

وردا على ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من تعليقات وتغريدات قالت إن قرداحي من برنامج "من سيربح المليون" إلى وزير في حكومة "من سيسرق المليون"!، دعا الإعلامي اللبناني اللبنانيين إلى الهدوء، رافضا الإدلاء بأي تصريح حول رؤيته وتصوره لمهامه الجديدة قبل لقاء رئيس الدولة والحكومة واستلامه للوزارة.

يذكر أن الاقتصاد اللبناني أضحى على حافة الانهيار بسبب أزمة المديونية التي زادت الأزمة السياسية وجائحة كورونا من حدتها، ويصل حجم الدين العام أكثر من 150 بالمائة من الناتج الإجمالي ليكون بذلك من أعلى معدلات المديونية في العالم.