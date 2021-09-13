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يونيسف: العراق يتلقى أكثر من 100 ألف جرعة من لقاح كورونا بموجب "كوفاكس"

02:15 ص الإثنين 13 سبتمبر 2021
يونيسف: العراق يتلقى أكثر من 100 ألف جرعة من لقاح كورونا بموجب "كوفاكس"

يونيسف

لندن-(أ ش أ):

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، تلقي العراق أكثر من 100 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من إيطاليا، بموجب نظام مشاركة اللقاحات "كوفاكس" التابع لمنظمة الصحة العالمية.

وأوضحت اليونيسف، الأحد- الإثنين، التي تشارك في العمل مع منظمة الصحة العالمية -في بيان نقلته صحيفة "جارديان" البريطانية- أن العراق استقبل 100 ألف و800 جرعة من لقاح "أسترازينيكا"، وهي أول دفعة من 15 مليون جرعة تعهدت إيطاليا بالتبرع بها إلى مبادرة "كوفاكس".

جدير بالذكر أن أكثر من 4 ملايين شخص في العراق تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بما يعادل نحو 10% من سكان البلاد، حسب الصحيفة.​

هذا المحتوى من

Asha
يونيسف لقاح كورونا لقاح أسترازينيكا فيروس كورونا نظام كوفاكس

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