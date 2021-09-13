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أوامر ملكية في مقدمتها إعفاء رئيس الشؤون الخاصة للملك سلمان

12:21 ص الإثنين 13 سبتمبر 2021
أوامر ملكية في مقدمتها إعفاء رئيس الشؤون الخاصة للملك سلمان

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز

الرياض - (د ب ا)

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء اليوم الأحد، ثلاثة أوامر ملكية يأتي في مقدمتها أمرًا بإعفاء رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين ناصر بن عبدالرزاق النفيسي من منصبه،بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما أصدر العاهل السعودي أمرا يقضي بتعيين عبدالعزيز بن إبراهيم بن حمد الفيصل رئيساً للشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

وأصدر العاهل السعودي أمرًا يقضي بتعيين بدر بن عبدالرحمن بن سليمان القاضي نائباً لوزير الرياضة بالمرتبة الممتازة.

وقضى الأمر الملكي الثالث بتعيين ماجد بن محمد بن إبراهيم المزيد محافظًا للهيئة الوطنية للأمن السيبراني بمرتبة وزير.

الملك سلمان الديوان الملكية عبدالعزيز بن إبراهيم

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