14 قتيلًا على الأقل جراء أمطار غزيرة في باكستان

إسلام آباد- (د ب أ):

لقي 14 شخصا على الأقل حتفهم وسط دمار ألحقته أمطار غزيرة بإقليم في شمال غرب باكستان، حسبما قال مسؤولون، الأحد.

وقال المتحدث باسم هيئة إدارة الكوارث بإقليم، تيمور علي، إن أغلب الوفيات وقعت عندما ضرب البرق ثلاثة منازل طينية في منطقة نائية بإقليم خيبر بختونخوا. وكان من بين القتلى أطفال.

وأضاف: "لا نزال نجمع البيانات وهناك مخوف من أن يزداد عدد الوفيات".

وفي منطقة أبوت آباد، انهار سقف منزل ليدفن سبعة أفراد من أسرة واحدة. وانتشل رجال الانقاذ ثلاث جثث وشخصان مصابان في عملية إنقاذ لا تزال جارية.

وأُغلقت العديد من الطرق في المنطقة الجبلية من البلاد بسبب انزلاق أرضي ناجم عن الأمطار الغزيرة.

وتزايدت في باكستان في السنوات الأخيرة الفيضانات المفاجئة وتآكل الأراضي والانفجارات السحابية والجفاف والضباب الدخاني الذي يؤدي إلى انخفاض جودة الهواء. ويقول خبراء المناخ إن هذا هو تأثير الاحتباس الحراري بسبب قرب البلاد من الصين والهند حيث أنشطة التصنيع الكثيفة.