اتفاق على إجراءات فنية بعد محادثات "بناءة" بين "وكالة الطاقة" وإيران

طهران- (د ب أ):

وصف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي محادثات أجراها، الأحد، في طهران مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي بأنها كانت "جيدة وبناءة".

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن إسلامي قوله بعد المحادثات إن "كل القضايا بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية هي في الأساس قضايا فنية، ولا مكان للقضايا السياسية في العلاقات بيننا".

تأتي المحادثات غداة تقرير إيراني أفاد بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن يتاح لها الاطلاع على الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة في المواقع النووية الإيرانية.

وقال إسلامي: "اتفقنا أن يزور جروسي طهران مرة أخرى في المستقبل القريب، كما تقرر استبدال بطاقات ذاكرة كاميرات المراقبة الفنية، واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة للكاميرات، وإبقاء بطاقات ذاكرة الكاميرات في إيران وإغلاقها، وتثبيت بطاقات جديدة".

ووصل جروسي إلى طهران الليلة الماضية على رأس وفد من الوكالة الدولية، بعد دعوة وجهتها له إيران، قبيل اجتماع حاسم من المقرر أن ينطلق غدا لمجلس محافظى الوكالة، ومقرها فيينا.

وهذه هي المرة الأولى التي يزور فيها مدير الوكالة طهران منذ تسلم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مهامه الشهر الماضي.

ووفقا لتقرير صدر مؤخرا عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تواصل طهران توسيع برنامجها النووي، كما أنها تستخدم أجهزة طرد مركزى أكثر تطورا وقدرة على إنتاج يورانيوم عالى التخصيب.