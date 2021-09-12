البنك المركزي الأفغاني: إجراء عمليات التحويل بالعملة المحلية فقط

كابول- أ ش أ:

أكد البنك المركزي الأفغاني، في توجيه جديد إن أولئك الذين يقومون بتحويل الأموال إلى أفغانستان يجب أن يتم إجراء معاملاتهم بالعملة المحلية - الأفغانية - فقط.

وقالت مصادر بالبنك - حسبما نقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية، الأحد - إنه بناء على التوجيهات الجديدة، يحظر على جميع البنوك الخاصة تلقي الأموال بأي عملة أخرى بما في ذلك الدولار.

وأشارت الوكالة إلى أن من قاموا بتحويل الدولارات قبل صدور هذا التوجيه يمكنهم الحصول على تحويلات بالدولار.

وأوضحت المصادر، إن القرار تم اتخاذه حتى يتمكن البنك المركزي الأفغاني من توفير مبلغ كاف من الدولارات الأمريكية التي تناقص عددها حاليا.

وبناء على التوجيه الجديد، إذا قام الأشخاص بتحويل الأموال بأي عملة أخرى، فسيتم منح المتلقي العملة المحلية في أفغانستان فقط.

وأصبحت الخدمات المصرفية في أفغانستان واحدة من أصعب المهام في هذه الدولة حيث يقتصر عدد الدولارات التي يمكن للشخص الحصول عليها على 200 دولار في الأسبوع فقط.

ولا يزال مئات الأشخاص يصطفون في طوابير عند بوابات البنوك لسحب الأموال.