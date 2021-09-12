Masrawy logo white

أنباء تفيد بأن الشرطة الأفغانية عادت إلى أداء مهامها في مطار كابول

11:17 ص الأحد 12 سبتمبر 2021
أنباء تفيد بأن الشرطة الأفغانية عادت إلى أداء مهامها في مطار كابول

الشرطة الأفغانية

كابول- (بي بي سي)

عادت الشرطة الأفغانية إلى الانتشار عند نقاط التفتيش في محيط مطار كابول إلى جانب قوات تابعة لطالبان، وذلك للمرة الأولى منذ سيطرة الحركة المتشددة على البلاد، حسبما أفادت مصادر في الشرطة، الأحد.

وكانت الشرطة الأفغانية انسحبت من مواقعها خشية ردود فعل من طالبان بعد سيطرة الحركة على العاصمة الشهر الماضي وأطاحتها بالحكومة. لكن عنصرين في الجهاز الأمني قالا إنهما عادا إلى العمل أمس السبت بعد تلقي اتصالات من قادة في طالبان، حسب وكالة فرانس برس.

وشوهدت في المطار الأحد عناصر من شرطة الحدود منتشرين في عدة نقاط تفتيش خارج المباني الرئيسية للمطار، بما في ذلك صالة الرحلات الداخلية.

وقال أحد أفراد الشرطة طالبا عدم الكشف عن هويته "عدت الى العمل أمس (السبت) بعد أكثر من اسبوعين من بقائي في المنزل". وأوضح آخر "تلقيت اتصالا من أحد كبار قادة طالبان طلب مني العودة"، مضيفا "كان أمس يوما رائعا، ونحن سعداء جدا بالعودة إلى الخدمة مرة أخرى"، حسب الوكالة نفسها.

وكانت طالبان قالت إنّها منحت عفوا عاما لكل من عمل في الحكومة السابقة، بما في ذلك الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى.

ويشير مسؤولون في طالبان إلى انّهم يريدون دمج القوى الأخرى، لكنهم لم يوضحوا كيف سيحدث ذلك أو كيف سيتعاملون مع جهاز أمني قوامه حوالي 600 ألف عنصر.

وتعمل طالبان على إعادة تشغيل مطار العاصمة كابول بمساعدة فنية خليجية.

واستأنفت شركة طيران أفغانية رحلاتها الداخلية الأسبوع الماضي، بينما من المتوقع أن تبدأ الخطوط الجوية الباكستانية الدولية رحلاتها من إسلام آباد إلى كابول في الأيام المقبلة.

هذا المحتوى من

الشرطة الأفغانية مطار كابول حركة طالبان الخطوط الجوية الباكستانية

الخبر التالى:

صراع بايدن والكونجرس على سلطة إعلان الحرب بأمريكا.. المآلات والاتجاهات

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
458

إصابات اليوم

13

وفيات اليوم

750

متعافون اليوم

292476

إجمالي الإصابات

16860

إجمالي الوفيات

246075

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا