Masrawy logo white

الرئيس البلغاري راديف يعلن إجراء انتخابات برلمانية جديدة في 14 نوفمبر

02:08 ص الأحد 12 سبتمبر 2021
الرئيس البلغاري راديف يعلن إجراء انتخابات برلمانية جديدة في 14 نوفمبر

الرئيس البلغاري رومن راديف

صوفيا - (د ب أ) :
أعلن الرئيس البلغاري رومن راديف يوم السبت إجراء ثالث انتخابات برلمانية في أقل من عام في البلاد في 14 نوفمبر إلى جانب الانتخابات الرئاسية المقررة بالفعل.

ولم يتمكن أي حزب من تشكيل ائتلاف حاكم في أعقاب الانتخابات التي أجريت مرتين في وقت سابق من العام الجاري.

ونقلت وكالة أنباء "بي تي ايه" عن راديف قوله: "سأحل البرلمان في أسرع وقت ممكن بما يتماشى مع الدستور وقانون الانتخابات والموعد القانوني لإصدار مرسوم، وسأحدد 14 نوفمبر موعدا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية".

وكان البرلمان في مطلع الشهر الجاري قد حدد بالفعل 14 نوفمبر موعدا للانتخابات الرئاسية القادمة .

ودخلت الأوضاع السياسية البلغارية طريقا مسدودا بعد فشل حزب (جيرب) بزعامة رئيس الوزراء السابق بويكو بوريسوف والحزب الاشتراكي البلغاري وثلاثة أحزاب شعبوية في تشكيل ائتلافات.

وانزلقت أفقر دولة بالاتحاد الأوروبي في أزمة سياسية السنة الماضية بعدما تظاهر الآلاف من الأشخاص ضد فشل الحكومة في التصدي للفساد.

وتتولى إدارة البلاد حكومة انتقالية عينها راديف منذ مايو.

وتنتهي ولاية راديف في يناير 2022 لكنه يأمل أن يترشح لولاية ثانية.

لبلغاريا رومن راديف انتخابات برلمانية تشكيل ائتلاف حاكم

الخبر التالى:

الرئيس قيس سعيد يعلن إمكانية تعديل الدستور الحالي بدل إلغائه

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
458

إصابات اليوم

13

وفيات اليوم

750

متعافون اليوم

292476

إجمالي الإصابات

16860

إجمالي الوفيات

246075

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل - ارتفاع جديد بالإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا