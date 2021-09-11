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النواب الليبى: جلسة المجلس ستكون في موعدها الاثنين المقبل بمدينة طبرق

11:39 م السبت 11 سبتمبر 2021
النواب الليبى: جلسة المجلس ستكون في موعدها الاثنين المقبل بمدينة طبرق

الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليح

طبرق - (أ ش أ):

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق بأن جلسة مجلس النواب الليبي القادمة ستكون في موعدها الإثنين المقبل بمقر المجلس بمدينة طبرق الليبية.

ونقلت بوابة أفريقيا الإخبارية الليبية عن المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن جلسة البرلمان ستكون مخصصة لمناقشة إجابات وردود الحكومة حول بنود استجواب الحكومة ليتخذ المجلس قراره بهذا الصدد، مشيرة الى أن نقاط استجواب الحكومة تضمنت عدّة مواضيع كالكهرباء، وجائحة كورونا وتوحيد مؤسسات الدّولة والسيولة، كما تضمن الاستجواب تساؤلات حول الميزانية العامة للدّولة واستفسارات حول القطاعات، مثل لجنة الجرحى والمفقودين ولجنة القطاعات الانتاجية ولجنة الخارجية والتعاون الدولي ولجنة الحكم المحلي.

وأضافت البوابة أن الاستجواب تضمن أسئلة حول لجنة الدفاع والأمن القومي، خاصة حول ملف وزير الدفاع وإخراج المقاتلين الأجانب وتواجد المرتزقة السوريين وكذلك يتضمن الاستجواب أسئلة حول قطاع النفط وشركة المياه وشركة الكهرباء، والموصلات. كما وتضمن الاستجواب أسئلة مفصلة حول نشاط رئيس الحكومة ومختلف قراراته التي أصدرها.

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عبدالله بليحق مجلس النواب الليبي ليبيا مدينة طبرق

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