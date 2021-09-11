"لقطات غيرت العالم".. صور لا تُنسى لهجمات 11 سبتمبر

وكالات:

نشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، مجموعة من الصور لهجمات 11 سبتمبر 2001، والتي وصفتها بأنها "صور لا تُنسى"، لما حدث في ذلك اليوم، قبل 20 سنة.

بعد تحطم الطائرة الأولى في مركز التجارة العالمي، التقطت المصورة الأمريكية كيلي جونتر معدات الكاميرا الخاصة بها، وركضت إلى بروكلين هايتس بروميناد، الذي يطل على ميناء نيويورك، وأفق مانهاتن السفلى، لترى الطائرة الثانية تقترب من البرج الثاني.

حلقت الطائرة الثانية فوق تمثال الحرية متجهة يمينًا إلى مانهاتن، ما جعل جونتر تشعر بالخوف، وذلك وفقا لـ"سي إن إن".

وقال جونتر في تصريحات صحفية تذكرت خلالها ما حدث قبل 20 سنة "كنت أعرف ما سيحدث: كنت سأشهد مقتل مئات الأشخاص".

وأضافت أنها "وضعت الكاميرا على وجهها، وقامت بتأطير الأفق على نطاق واسع في عدسة الكاميرا الخاصة بها، وانتظرت وصول الطائرة إلى الإطار الخاص بها على اليسار".

وظهرت صورتها، للطائرة الثانية قبل لحظات من الاصطدام ببرج التجارة العالمي الثاني، والتي انتشرت على الصفحات الأولى من الصحف في جميع أنحاء العالم في اليوم التالي.

قالت المصورة الأمريكية "بالنسبة لي، أنها صورة الإطار الكامل التي تحكي القصة: السماء الزرقاء المثالية ، أفق مدينة نيويورك الكلاسيكي وطائرة سوداء، قبل ثانية من تغير العالم."

ونشرت "سي إن إن" بعض الصور التي أصبحت تحدد ذلك اليوم المأساوي من عام 2001، عندما قُتل ما يقرب من 3000 شخص في هجمات إرهابية في نيويورك وبنسلفانيا وفيرجينيا.