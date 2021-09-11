Masrawy logo white

"لقطات غيرت العالم".. صور لا تُنسى لهجمات 11 سبتمبر

08:19 م السبت 11 سبتمبر 2021
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة

وكالات:

نشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، مجموعة من الصور لهجمات 11 سبتمبر 2001، والتي وصفتها بأنها "صور لا تُنسى"، لما حدث في ذلك اليوم، قبل 20 سنة.

بعد تحطم الطائرة الأولى في مركز التجارة العالمي، التقطت المصورة الأمريكية كيلي جونتر معدات الكاميرا الخاصة بها، وركضت إلى بروكلين هايتس بروميناد، الذي يطل على ميناء نيويورك، وأفق مانهاتن السفلى، لترى الطائرة الثانية تقترب من البرج الثاني.

حلقت الطائرة الثانية فوق تمثال الحرية متجهة يمينًا إلى مانهاتن، ما جعل جونتر تشعر بالخوف، وذلك وفقا لـ"سي إن إن".

وقال جونتر في تصريحات صحفية تذكرت خلالها ما حدث قبل 20 سنة "كنت أعرف ما سيحدث: كنت سأشهد مقتل مئات الأشخاص".

وأضافت أنها "وضعت الكاميرا على وجهها، وقامت بتأطير الأفق على نطاق واسع في عدسة الكاميرا الخاصة بها، وانتظرت وصول الطائرة إلى الإطار الخاص بها على اليسار".

وظهرت صورتها، للطائرة الثانية قبل لحظات من الاصطدام ببرج التجارة العالمي الثاني، والتي انتشرت على الصفحات الأولى من الصحف في جميع أنحاء العالم في اليوم التالي.

قالت المصورة الأمريكية "بالنسبة لي، أنها صورة الإطار الكامل التي تحكي القصة: السماء الزرقاء المثالية ، أفق مدينة نيويورك الكلاسيكي وطائرة سوداء، قبل ثانية من تغير العالم."

ونشرت "سي إن إن" بعض الصور التي أصبحت تحدد ذلك اليوم المأساوي من عام 2001، عندما قُتل ما يقرب من 3000 شخص في هجمات إرهابية في نيويورك وبنسلفانيا وفيرجينيا.

هجمات 11 سبتمبر مركز التجارة العالمي الارهاب الولايات المتحدة تنظيم القاعدة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
413

إصابات اليوم

12

وفيات اليوم

731

متعافون اليوم

291585

إجمالي الإصابات

16836

إجمالي الوفيات

244793

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا