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جونسون: على بريطانيا الاستعداد لموجة كوفيد في الشتاء

03:56 م السبت 11 سبتمبر 2021
جونسون: على بريطانيا الاستعداد لموجة كوفيد في الشتاء

بوريس جونسون

لندن- أ ش أ:

صرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، السبت، بأن بريطانيا ستمر بشتاء مجهول وعليها أن تكون مستعدة لموجة جديدة من وباء كورونا.

وجاءت تصريحات جونسون قبل إعلانه خطط الحكومة، في وقت لاحق من الأسبوع، لتجنب إغلاق المدارس والحانات مرة أخرى-بحسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وستحدد خطة الشتاء الخاصة برئيس الوزراء للتعامل مع كوفيد إجراءات "طارئة" - والتي قد تتضمن إعادة فرض بعض القيود على مستوى البلاد مثل التباعد الاجتماعي أو استخدام الأقنعة - والتي ستدخل حيز التنفيذ إذا بدأت أعداد الحالات والاستشفاء في الازدياد.

ويُتوقع أن يعلن جونسون الثلاثاء المقبل عن خطته لتجنب الإغلاق الكامل، بما في ذلك توفير الجرعة الثالثة المعززة لمصل كوفيد وإدارة أكبر حملة لقاح أنفلونزا على الإطلاق في نفس الوقت.

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بوريس جونسون بريطانيا لندن إغلاق المدارس إغلاق الحانات

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