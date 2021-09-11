كاليفورنيا توافق على تسريع عملية إنهاء حياة المصابين بأمراض لا شفاء منها

سكرامنتو (كاليفورنيا) - (د ب أ/ت ك أ):

وافق مشرعو ولاية كاليفورنيا الأمريكية يوم الجمعة على تشريع لتسهيل قيام المصابين بأمراض لا شفاء منها بإنهاء حياتهم من خلال تسريع وتسهيل عملية حصول الميئوس من حالتهم وعلى وشك الوفاة في الولاية على وصفات لجرعات قاتلة من العقاقير.

وتأتي هذه الموافقة بعد خمسة أعوام من سماح كاليفورنيا للأطباء بوصف جرعات مميتة من العقاقير للمصابين بأمراض لا شفاء منها الذين يريدون تناولها بأنفسهم لإنهاء حياتهم.

وتمت إحالة مشروع القانون إلى حاكم الولاية جافين نيوسوم لاتخاذ قرار بشأن التوقيع عليه ليصبح قانونا.

ويتطلب القانون الحالي من المرضي تقديم طلبين شفهيين إلى الأطباء بفارق زمني 15 يوما وطلب مكتوب موقع عليه ومؤرخ وبشهادة شخصين بالغين.​