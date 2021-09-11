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غدًا.. جون كيري يقوم بزيارة للهند لبحث قضايا المناخ

06:41 ص السبت 11 سبتمبر 2021
غدًا.. جون كيري يقوم بزيارة للهند لبحث قضايا المناخ

جون كيري

واشنطن- (أ ش أ):
يقوم جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص بالمناخ بزيارة للهند، خلال الفترة من 12 إلى 14 سبتمبر الجاري؛ للمشاركة مع نظرائه الدوليين في الجهود المبذولة لمعالجة أزمة المناخ.

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، إن كيري سوف يلتقي خلال زيارته بمسئولين من الحكومة الهندية وقادة القطاع الخاص؛ لمناقشة الجهود المبذولة لرفع مستوى الطموح العالمي للمناخ وتسريع انتقال الطاقة النظيفة بالهند.

وأضاف أنه خلال الزيارة، ستطلق الولايات المتحدة والهند حوار العمل المناخي وحشد التمويل وهما مساران رئيسيان لشراكة جدول أعمال 2030 بين الدولتين، والتي أعلن عنها كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الهندي مودي في قمة القادة حول المناخ، والتي عقدت في أبريل الماضي.​

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