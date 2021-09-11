مسؤولون: لا تهديدات إرهابية محددة وموثوقة لنيويورك في ذكرى 11 سبتمبر

نيويورك- (د ب ا/ت ك أ):

قال مسؤولون اتحاديون ومسؤولو ولاية ومدينة نيويورك يوم الجمعة إنه لا يوجد حتى الآن تهديد إرهابي "محدد وموثوق" ضد مدينة نيويورك بينما تستعد لإحياء الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر.

وأوضح وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس تلك الرسالة مع حاكمة الولاية كاثي هوشول وعمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو خارج مقر إدارة شرطة المدينة، على بعد بنايات قليلة من مكان وقوع الهجمات على مركز التجارة العالمي.

وقال مايوركاس "لا يوجد تهديد محدد وموثوق للأمن الداخلي صادر عن أي منظمة إرهابية أو أي إرهابي.. نحن نعمل معا لضمان مراقبتنا لتدفق المعلومات بعناية كبيرة، ليس على المستوى الداخلي فحسب، ولكن حول العالم".

وتخطط شرطة نيويورك وإدارة شرطة هيئة الميناء لنشر ضباط مسلحين ببنادق هجومية وكلاب كشف المتفجرات ورجال شرطة بملابس مدنية، ليس فقط في وسط المدينة حيث ستقام العديد من الفعاليات اليوم، ولكن في جميع أنحاء المدينة.

وقالت هوشول "لقد حددنا هذه على أنه عطلة نهاية أسبوع قد تشهد التعرض للخطر.. سترون المزيد من الناس.. سترون أفرادا تبدو عليهم ملامح شبه عسكرية. لكن الفكرة هي تحذير أي شخص من أنك إذا عبثت مع نيويورك، ستكون هناك عواقب."​