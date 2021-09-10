الإدارة الأمريكية تعلق الرحلات الجوية مع أفغانستان مؤقتا بسبب مرض الحصبة

واشنطن - (د ب أ):

أوقفت الإدارة الأمريكية مؤقتا رحلات الإجلاء من أفغانستان إلى الأراضي الأمريكية، حيث يحتاج العديد من الأفغان المتعاونين معها إلى الحماية، وذلك بسبب ظهور عدد من حالات الإصابة بمرض الحصبة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي اليوم الجمعة: "إن هناك أربع حالات إصابة بالحصبة" بين الأفغان الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة.

وأضافت ساكي أن هؤلاء المصابين بالحصبة وضعوا في الحجر الصحي.

أوصت الهيئة الصحية لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بتعليق هذه الرحلات الجوية في الوقت الراهن.

وتستخدم الولايات المتحدة قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ولاية راينلاند بفالتس غربي ألمانيا من بين مواقع أخرى كواحدة من عدة محاور لمهمة الإجلاء من أفغانستان.

ومن هناك يتم تنظيم الرحلات التي يقوم بها العديد من الأشخاص الذين نقلهم الجيش الأمريكي جوا إثر وصول حركة طالبان الإسلامية المتشددة إلى السلطة.

لم تقدم ساكي اية معلومات إضافية حول المدة التي سيستغرقها التوقف المؤقت.

وقالت ساكي إن التطعيم ضد الحصبة شرط أساسي لدخول الأفغان إلى الولايات المتحدة.

وأضافت ساكي أنه يتم حاليا دراسة ما إذا كان ممكنا أيضا إعطاء التطعيمات ضد الحصبة في القواعد الأمريكية خارج أراضي الولايات المتحدة حيث يقيم الأفغان مؤقتا.