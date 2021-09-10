العراق: مقتل إرهابي خلال هجوم على القوات الأمنية بنينوى

بغداد - (أ ش أ):

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، مقتل إرهابي وإحباط محاولة تعرض على القطعات الأمنية قرب جبال قرة جوج ضمن قاطع عمليات نينوى.

وقال اللواء رسول في بيان أوردته قناة السومرية نيوز إن "قواتنا الأمنية تمكنت من إحباط محاولة للتعرض على قطعاتنا في سلسلة جبال (قره جوج)، بعد أن تم رصد مجموعة مكونة من ثلاثة عناصر إرهابية عبر الكاميرات الحرارية تحاول التقرب من مواقع قطعاتنا".

وأضاف أنه "تم تنفيذ واجبا أمنيًا وبإشراف من امر لواء 51 وقائد فرقة المشاة 14 على هذه المجموعة وتم قتل أحد الإرهابيين"، لافتًا إلى أن العملية لازالت مستمرة لملاحقة باقي عناصر المجموعة.