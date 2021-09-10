استشهاد فلسطيني برصاص شرطة الاحتلال إسرائيلي شرقي القدس

رام الله - (د ب أ):

أعلنت مصادر فلسطينية عن استشهاد فلسطيني اليوم الجمعة، برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي في شرق مدينة القدس.

وقالت هيئة شئون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير في بيان إن فلسطينيا في الخمسينيات من عمره توفى متأثرا بإصابته الحرجة برصاص إسرائيلي بعد نقله إلى مستشفى إسرائيلي.

وجاءت الحادثة في خضم توتر تشهده الأراضي الفلسطينية منذ فرار ستة أسرى فلسطينيين من سجن إسرائيلي يوم الاثنين الماضي تبعه فرض السلطات الإسرائيلية قيودا على الأسرى.