سفارة اليابان في القاهرة تنعي رجل الأعمال محمود العربي

وكالات:

قدم نوكي ماساكي السفير الياباني بالقاهرة واجب العزاء في وفاة رجل الأعمال محمود العربي، الذي توفي مساء الخميس عن عمر ناهز 89 عاما بعد صراع مع المرض دام لأربعة أشهر.

وقال ماساكي، حسبما جاء على الصفحة الرسمية للسفارة اليابانية بالقاهرة على فيسبوك:" إنه لينتابني شعور بالحزن الشديد لوفاة المغفور له السيد محمود العربي، مؤسس مجموعة العربي. لقد كان السيد محمود العربي، بالفعل هو أول من قام بشراكة غير مسبوقة مع الشركات اليابانية لإنتاج وتعميم الأجهزة الكهربائية في مصر وتصديرها".

وأضاف:"وقدم مساهمات كبيرة للعلاقات الثنائية المثمرة بين مصر واليابان. وأنا عن نفسي تأثرت بشدة بإرادته وموهبته كرجل أعمال، وأيضًا بشخصيته الدافئة. بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن حكومة اليابان، أود أن أعرب عن خالص تعازينا القلبية للمهندس إبراهيم العربي والعائلة الكريمة. دعوتي القلبية بأن يتغمد الله الفقيد بالرحمة والمغفرة ويلهم ذويه الصبر والسلوان".