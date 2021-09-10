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الهروب من سجن جلبوع: اقتحام سجن عسقلان والمزيد من الإجراءات العقابية

04:48 م الجمعة 10 سبتمبر 2021
الهروب من سجن جلبوع: اقتحام سجن عسقلان والمزيد من الإجراءات العقابية

سجن جلبوع

القدس- (بي بي سي):

اقتحمت قوات القوات الإسرائيلية اليوم قسم الأسرى في سجن "عسقلان" وأجرت عمليات تفتيش في غرفتين فيه.

وقال نادي الأسير، إن إدارة السجون فرضت إجراءات "عقابية" مضاعفة بحق أسرى عسقلان، علما أن غالبيتهم من المرضى.

وأضاف أن الأسير مراد أبو الرب أعلن إضرابه عن الطعام منذ أيام، بعد نقله إلى العزل الانفرادي في "عسقلان"، بعد مواجهة بينه وبين أحد السّجانين، ردا على إجراءات إدارة السجن.

وما زالت حالة من التوتر تسيطر على كافة أقسام الأسرى في مختلف السجون لا سيما بعد محاولة الإدارة منعهم من أداء صلاة اليوم الجمعة.

وأصيب عدد من الفلسطينيين عقب صلاة الجمعة اليوم، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن شرطيا قد أصيب بشكل طفيف بعد محاولة طعن في البلدة القديمة في القدس، وأطلقت الشرطة النار على المهاجم قبل اعتقاله.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة الإسرائيلية عثرت على أشياء تدل على احتمال مرور الأسرى الفلسطينيين بمنطقة في العفولة، ورجحت بعض الصحف الإسرائيلية أن يكون السجناء قد فروا إلى الحدود اللبنانية، وكانت مصادر أردنية قد نفت بحسب بعض وسائل الإعلام أن يكون الأسرى الفلسطينيون الستة قد تجاوزوا حدود المملكة.

وكانت مصادر الإعلام الإسرائيلية قد أكدت موافقة السلطة الفلسطينية للتعاون في عملية البحث لكن مصادر السلطة لم تؤكد هذا الخبر. وما تؤكده المصادر المحلية أيضا هو الانتشار المكثف للشرطة الإسرائيلية في منطقة العفولة.

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