الرئيس البولندي يلغي اجتماعه مع ميركل خلال زيارتها لوارسو

وارسو- (د ب أ):

أعلن مسؤول كبير في مكتب الرئيس البولندي اندريه دودا اليوم الجمعة أن الرئيس لن يلتقي المستشارة أنجيلا ميركل خلال زيارتها لوارسو غدا السبت.

وتم الإعلان عن تغيير جدول الزيارة بعد وقت قصير من إعلان روسيا اكتمال خط أنابيب الغاز الطبيعي "نورد ستريم 2" المثير للجدل، الذي سينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا، وهو مشروع عارضته بولندا منذ فترة طويلة.

وقالت الحكومة الألمانية في وقت سابق هذا الشهر إن ميركل ودودا سيلتقيان خلال زيارة المستشارة لوارسو.

لكن رئيس مكتب الأمن القومي للرئيس البولندي، بافل سولوخ، قال اليوم الجمعة إن المقابلة لن تتم بسبب "مصادفة ظروف وعدم تطابق" في المواعيد.

وقال سولوخ في تصريحات للإذاعة البولندية إن دودا سيكون في كاتوفيتشي (جنوب غربي بولندا) في زيارة مخطط لها منذ فترة طويلة خلال فترة وجود ميركل في وارسو، مضيفا أنه تم إبلاغ السفارة الألمانية برحلاته.

وأثار توقيت الإعلان الدهشة، حيث يأتي بعد وقت قصير من إعلان روسيا استكمال خط أنابيب "نورد ستريم2" الذي ينقل الغاز الطبيعي إلى ألمانيا.

وأضاف سولوك "العلاقة مع ألمانيا جيدة، حتى لو ألقى نورد ستريم2، بظلاله عليها، مما يضعف الثقة في العلاقات الثنائية".

وطبقا لتقارير في وسائل الإعلام البولندية، فإن الاستياء من المشروع لعب دورا في قرار دودا بعدم لقاء ميركل.

كانت وكالة أنباء تاس الرسمية الروسية قد قالت في وقت سابق إن الرئيس التنفيذي لجازبروم أعلن اكتمال المشروع العملاق خلال اجتماع صباح اليوم الجمعة، بحسب بيان للشركة.

وتم تركيب الجزء الأخير من الخط في السادس من الشهر الجاري. ثم جرى بعد ذلك توصيل الأجزاء المنفصلة ببعضها البعض. وقالت الشركة إن العملية اكتملت تماما بحلول الساعة 0545 بتوقيت جرينتش صباح اليوم الجمعة.

ويصل إجمالي طول الخط إلى 230ر1 كيلومتر.