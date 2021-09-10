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انعقاد الجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين مصر وإيطاليا

11:29 ص الجمعة 10 سبتمبر 2021
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وكالات:

عُقدت يوم الخميس ٩ سبتمبر الجاري بمقر وزارة الخارجية المصرية الجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين مصر وإيطاليا، وذلك برئاسة كل من مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية السفير د. بدر عبد العاطي من الجانب المصري ومدير عام الشئون السياسية بوزارة الخارجية الإيطالية السفير باسكوالي فيرارا، وبحضور وفدي البلدين وسفير إيطاليا بالقاهرة.

ركزت جولة المشاورات على تناول العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، كما تم مناقشة عدد من القضايا الإقليمية التي تهم الجانبين وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا وتطورات القضية الفلسطينية وقضية سد النهضة.

الخارجية المصرية المشاورات السياسية مصر وإيطاليا

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