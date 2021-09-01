بوتين يحث على بذل جهود عامة أوسع لحماية الأطفال على الإنترنت

روسيا - (أ ش أ)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن محتوى الفضاء على الإنترنت ضروري لرفاهية الأطفال وسلامتهم، وأن جهود الدولة وحدها لم تعد كافية.

وأضاف بوتين "أن محتوى الفضاء الافتراضي الرقمي ضروري لرفاهية أطفالنا وسلامتهم ويجب حمايتهم بشكل موثوق في هذا المجال.. ومن الواضح أن جهود الدولة، من خلال القوانين واللوائح، ليست كافية.. إنه من الأهمية أن يتخذ المجتمع والشركات نفسها الإجراءات وتفهم دورها ومسؤوليتها".. حسبما ذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية.

كما يعتبر الرئيس الروسي أنه من المهم التأكد من أن مساحة الإنترنت مليئة بمحتوى تعليمي إيجابي.

وقال: "بالطبع، يجب أن يكون هذا المحتوى مفيدا وممتعا قبل كل شيء.. هنا نحتاج إلى العمل معا، لإشراك مراكز ومنصات تعليمية رائدة في تطوير الحلول الإبداعية، فضلا عن مجتمعات المعلمين وأولياء الأمور والفرق الإبداعية الشابة".

لكنه أشار إلى أن الكبار في بعض الأحيان لا ينتبهون لكيفية قضاء الأطفال أوقات فراغهم.