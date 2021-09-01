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أذربيجان تنفي علاقتها بمقتل جندي أرميني

08:05 م الأربعاء 01 سبتمبر 2021
أذربيجان تنفي علاقتها بمقتل جندي أرميني

قوات أذربيجان

أذربيجان - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الأذرية، اليوم الأربعاء، أن المعلومات المتعلقة بمقتل جندي أرميني كاذبة، مشيرة إلى أن القوات الأذرية لم تطلق النار.

وبحسب الوزارة، فإن المعلومات التي انتشرت، اليوم في وسائل الإعلام الأرمينية عن مقتل جندي أرميني برصاص قناص من القوات المسلحة الأذربيجانية، غير صحيحة. حسبما ذكرت وكالة أنباء "ترند" الأذرية.

وذكرت وزارة الدفاع أن وحدات الجيش الأذري لم تطلق النار في هذا الاتجاه.

وأضافت الوزارة "أن الجرائم والحوادث الدموية التي تحدث في القوات المسلحة الأرمينية هي نتيجة التعسف والمضايقة السائدة هناك، وهذه الأحداث لا علاقة لها بالجيش الأذربيجاني".

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أرمينيا أذربيجان مقتل جندي أرميني

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