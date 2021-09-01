الصين تُسجل 19 إصابة جديدة بكورونا

بكين - أ ش أ:

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي.

وذكرت اللجنة في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الصينية، أن جميع الحالات وافدة من الخارج مضيفة أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 13 بعد أن كانت 14 قبل يوم، ولا تصنف الصين الإصابات الخالية من الأعراض حالات مؤكدة.

وبهذا يصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي إلى 94898 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.​