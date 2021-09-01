ماذا حدث في المكالمة الأخيرة بين بايدن والرئيس الأفغاني السابق؟

ذكرت وكالة الأنباء "رويترز" أنها حصلت على تفريغ لمكالمة هاتفية بآخر اتصال تم في 23 يوليو الماضي بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الأفغاني السابق أشرف غني، قبل أن تتمكن حركة طالبان من السيطرة على أفغانستان بأكملها.

تضمنت المكالمة مناقشة الزعيمين للمساعدات العسكرية والاستراتيجية السياسية وتنظيم المراسلات التكتيكية. ولم يكن حينها أي منهما مدركًا لخطر أن تسقط البلاد بأكملها في يد طالبان.

تحدث الرجلان وقتها لمدة نحو 14 دقيقة، إذ عرض بايدن مساعدات إذا تمكن غني من أن يوضح علنًا أن لديه خطة للسيطرة على الأوضاع المتدهورة في أفغانستان، واعدًا إياه بمواصلة تقديم دعم جوي مكثف شريطة الكشف عن الخطة.

كما نصح الرئيس بايدن نظيره غني بأن يحصل على موافقة أفغان نافذين على استراتيجيته العسكرية، على أن يضع "شخصية مقاتلة" لتقود تلك الجهود، في إشارة لوزير الدفاع الجنرال بسم الله خان محمدي.

وأشاد بايدن، في المكالمة، بالقوات المسلحة الأفغانية، التي دربتها ومولتها الحكومة الأميركية. وقال لغني: "من الواضح أن لديك أفضل جيش... لديك 300 ألف جندي مسلحين جيدًا، مقابل 70 أو80 ألفًا، وهم بالطبع قادرون على القتال جيدًا".

لكن بعد أيام من ذلك، بدأ الجيش الأفغاني في التقهقر في أنحاء البلاد وعواصم الأقاليم دون قتال في مواجهة طالبان.

وخلال أغلب المكالمة، ركز بايدن على ما وصفه بأنه "نظرة" الحكومة الأفغانية للمشكلة. وقال: "أحتاج لأن أقول لك وجهة النظر والمفهوم السائد حول العالم وفي أجزاء من أفغانستان، أعتقد أن الأمور لا تسير بشكل جيد فيما يتعلق بالقتال ضد طالبان. وهناك حاجة، إذا كان ذلك صحيحا أو لا، هناك حاجة لرسم صورة مختلفة".

وفي 15 أغسطس، هرب غني من القصر الرئاسي ودخلت طالبان إلى كابول، ومنذ ذلك الحين فر عشرات الآلاف من الأفغان اليائسين أو حاولوا الفرار وقتل 13 جنديًا أميركيًا وعشرات المدنيين الأفغان في هجوم انتحاري تبنته "داعش" عند مطار كابول خلال عمليات إجلاء أميركية عسكرية محمومة.

وقبل أيام من تلك المكالمة، شنت الولايات المتحدة ضربات جوية لدعم قوات الأمن الأفغانية، وهي خطوة قالت حركة طالبان إنها انتهاك لاتفاق الدوحة للسلام.

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