داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم استهدف مطار كابول

عمان - (د ب أ)

أعلن تنظيم داعش المتطرف في أفغانستان، المسؤولية عن هجوم استهدف مطار كابول اليوم الاثنين.

وقال تنظيم "داعش خراسان" في بيان "جند الخلافة استهدفوا مطار كابول الدولي بستة صواريخ كاتيوشا" وأشار البيان إلى سقوط مصابين.

ووفقا لقناة طلوع نيوز الإخبارية المحلية فإنه جرى إطلاق الصواريخ من تشيرتشانه بشمال كابول، بينما تحدثت شبكة "سي ان ان" الإخبارية عن إطلاق خمسة صواريخ على الأقل صوب المطار، نقلاً عن مسؤولين حكوميين أمريكيين.