الدفاع المدني الإيطالي يحذر من اندلاع حرائق جديدة بسبب ارتفاع الحرارة

روما - (د ب أ)

حذرت هيئة الدفاع المدني في إيطاليا من اندلاع حرائق جديدة بسبب موجة الحرارة التي تشهدها البلاد.

وقال رئيس الهيئة فابريتسيو كورتشيو في روما اليوم الأحد إن "درجات الحرارة التي نتوقعها في الأيام المقبلة تتطلب أعلى درجات الانتباه"، وشدد على أهمية تجنب أي تصرف من شأنه أن يتسبب في اندلاع الحرائق وعلى أهمية الإبلاغ عن الحرائق في الوقت المناسب حتى وإن كانت هذه الحرائق صغيرة.

ووصف كورتشيو الأيام الماضية التي قضتها البلاد في مكافحة الحرائق بأنها كانت أياما "متحدية ومأساوية".

وأضاف كورتشيو أن من المتوقع أن يكون الطقس حارا على نحو خاص يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وتتوقع هيئة الدفاع المدني أن تصل درجات الحرارة إلى 45 درجة في جزيرتي العطلات صقلية وسردينيا.

كما تأثرت المناطق الجنوبية في بر إيطاليا مثل كالابريا وبوليا بالحرائق على نحو خاص.

وتم استخدام طائرات إطفاء اليوم في شمال صقلية بسبب حرائق في منتزه مادوني الطبيعي، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء (انسا) التي تحدثت عن اندلاع حرائق جديدة في المنطقة المحيطة بمدينة سان ماورو كاستلفيردي في مقاطعة باليرمو.

وأضافت (أنسا) أن قوات الإطفاء كافحت حرائق في مناطق أخرى في المقاطعة وتلقت دعما من الجو.

وتعمل قوات الطوارئ منذ أمس السبت بالقرب من ساحل البحر الأدرياتيكي لمكافحة حريق في مدينة سيساني الواقعة على مسافة نحو 35 كيلومترا شمال غرب منتجع ريميني.

واحترقت بالفعل آلاف الهكتارات من الغابات والمراعي والماشية وبساتين الزيتون. كما أن قلة الأمطار والجفاف يساعدان على انتشار النيران وأعمال مفتعلي الحرائق.

ومساء الأحد، قال رجال الإطفاء إنهم تمكنوا من السيطرة على 12 حريقًا.

وسجلت السلطات 44 ألف و500 حريق غابات منذ 15 يونيو الماضي، وفقًا للبيانات الرسمية، وهو أكبر عدد شهدته هذه الفترة منذ عام 2017. وفي العام الماضي، كان هناك نحو 26 ألفا و200 حريق خلال الفترة نفسها.