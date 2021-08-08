Masrawy logo white

الصحة العالمية: التطعيم هو الطريقة الوحيدة للحماية من طفرات كورونا

09:46 م الأحد 08 أغسطس 2021
الصحة العالمية: التطعيم هو الطريقة الوحيدة للحماية من طفرات كورونا

منظمة الصحة العالمية

موسكو - (أ ش أ):

قالت مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية لدى روسيا ميليتا فوينوفيتش اليوم الأحد إن التطعيم هو الطريقة الوحيدة للحماية من طفرات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشارت فوينوفيتش - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) - إلى أن زيادة نسبة التطعيم ستؤدي إلى تناقص عدد المرضى في المستشفيات والأشخاص الموجودين في وحدات العناية المركزة.

وأضافت أن سلالة "دلتا" من الفيروس حلت محل "ألفا" تقريبا من حيث التوزيع، فيما يواصل الخبراء مراقبة الوضع مع احتمال انتشار سلالة "لامبدا".

يذكر أنه تم اكتشاف سلالة "لامبدا" من فيروس كورونا في بيرو عام 2020، وفي يوليو من هذا العام أبلغت منظمة الصحة العالمية عن انتشارها في أكثر من 30 دولة، خاصة في الأمريكيتين.

هذا المحتوى من

منظمة الصحة العالمية طفرات كورونا فيروس كورونا لقاح كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
61

إصابات اليوم

4

وفيات اليوم

224

متعافون اليوم

284641

إجمالي الإصابات

16566

إجمالي الوفيات

232825

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا