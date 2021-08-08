Masrawy logo white

الإندبندنت:انخفاض نسبة التأييد لجونسون إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق

02:00 م الأحد 08 أغسطس 2021
الإندبندنت:انخفاض نسبة التأييد لجونسون إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق

بوريس جونسون

لندن- (أ ش أ):

كشف استطلاع للرأي أن نسبة تأييد لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

وأضاف -بحسب استطلاع أجراه عبر الإنترنت مركز استطلاعات الرأي أوبينيوم ريسيرش اليوم الأحد- أن ما يقرب من نصف المستطلع آراؤهم (49 %) رفضوا أداء جونسون كرئيس للوزراء، موضحا أن 34 % أيدوا أداءه.

وأوضح الاستطلاع -الذي نقلت صحيفة الاندبندنت البريطانية عبر موقعها الإليكتروني - أن معدل التأييد الصافي لرئيس الوزراء انخفض إلى -16%، بانخفاض من -13 % قبل أسبوعين كما أنه أقل معدل يسجل في خلال 53 مرة طرح فيها استطلاع أوبينيوم، مشيرة إلى أن التراجع في التصنيف الشخصي لجونسون حدث على الرغم من زيادة التأييد لصالح تعامل الحكومة مع أزمة وباء فيروس كورونا.

هذا المحتوى من

بوريس جونسون الإندبندنت استطلاع للرأي رئيس الوزراء البريطاني

الخبر التالى:

بينيت: إيران خطر على السلم الدولي..ولن تستمر في التصرف بعربدة دون دفع ثمن

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
61

إصابات اليوم

4

وفيات اليوم

224

متعافون اليوم

284641

إجمالي الإصابات

16566

إجمالي الوفيات

232825

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:بالصور.. حريق هائل في إحدى العائمات السياحية بوسط البلد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا