الإندبندنت:انخفاض نسبة التأييد لجونسون إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق

لندن- (أ ش أ):

كشف استطلاع للرأي أن نسبة تأييد لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

وأضاف -بحسب استطلاع أجراه عبر الإنترنت مركز استطلاعات الرأي أوبينيوم ريسيرش اليوم الأحد- أن ما يقرب من نصف المستطلع آراؤهم (49 %) رفضوا أداء جونسون كرئيس للوزراء، موضحا أن 34 % أيدوا أداءه.

وأوضح الاستطلاع -الذي نقلت صحيفة الاندبندنت البريطانية عبر موقعها الإليكتروني - أن معدل التأييد الصافي لرئيس الوزراء انخفض إلى -16%، بانخفاض من -13 % قبل أسبوعين كما أنه أقل معدل يسجل في خلال 53 مرة طرح فيها استطلاع أوبينيوم، مشيرة إلى أن التراجع في التصنيف الشخصي لجونسون حدث على الرغم من زيادة التأييد لصالح تعامل الحكومة مع أزمة وباء فيروس كورونا.