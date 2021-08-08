ووهان الصينية تجمع أكثر من 11 مليون عينة اختبار لكوفيد-19

ووهان- (أ ش أ):

جمعت السلطات المحلية في مقاطعة هوبي بوسط الصين، أكثر من 11.23 مليون عينة لاختبار الحمض النووي في مدينة ووهان من أجل احتواء عودة ظهور إصابات بكوفيد-19 ، وذلك في إطار الحملة التي أطلقتها المدينة في 4 أغسطس الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية عن لي يانغ، نائب مدير مركز مقاطعة هوبي لمكافحة الأمراض والوقاية اليوم الأحد قوله إن نتائج اختبار 10.8 مليون عينة باتت متوافرة ، بينما يواصل العاملون الصحيون عمليات الفحص والتأكد.. مشيرا إلى أنه تم إدراج 157 منطقة سكنية بالمدينة تحت نظام الإدارة المغلقة.

وكانت مدينة ووهان - التي تضررت بشدة من كوفيد-19 في أوائل عام 2020، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 12 مليون نسمة - هي أول مدينة ضخمة في العالم تكمل اختبارًا شاملاً للحمض النووي العام الماضي.

ولم تبلغ المدينة عن حالات عدوى محلية لأكثر من عام، إلى أن جاءت نتائج اختبار سبعة أشخاص إيجابية لكوفيد-19 في 2 أغسطس الجاري ، فيما قالت لجنة الصحة المحلية في المقاطعة إنه تم تسجيل 9 حالات جديدة ، مؤكدة محلية العدوى بكوفيد-19 و 15 حالة بدون أعراض أمس السبت .