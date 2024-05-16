أوكرانيا تشن هجومًا جديدًا على مطار روسي عسكري في القرم

موسكو - (د ب أ)

أفاد منفذ إعلامي مستقل اليوم الخميس، بأن القوات الأوكرانية هاجمت مطارا عسكريا في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا لليلة الثانية على التوالي.

وقال موقع "أسترا" الإخباري الإلكتروني إنه جرى شن هجوم صاروخي على منشأة وقود في مطار بيلبيك العسكري واندلعت النيران هناك.

ومن جانبها قالت وزارة الدفاع الروسية إنه جرى إسقاط خمسة صواريخ طراز "أيه تي أيه سي إم إس" أمريكية الصنع فوق القرم، التي ضمتها موسكو في انتهاك للقانون الدولي في 2014.

وأضافت الوزارة أن القوات الروسية أسقطت أربع مسيرات أوكرانية واعترضت اثنتين أخريين بالتشويش على إشاراتهما.

غير أن المدونين العسكريين الروس أكدوا أن حريقا اندلع، كما تعرض مطار بيلبيك لهجوم في الليلة السابقة.

وفي حين أن وزارة الدفاع الروسية زعمت أنها أسقطت كل صواريخ العدو في هذه الحالة، فإن مقاطع الفيديو المتداولة أظهرت حرائق كثيفة، وفيما بعد تأكدت آثار الحريق من جانب المدونة العسكرية "ريبار" التي تعتبر مقربة من وزارة الدفاع.