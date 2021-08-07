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"أرامكو" السعودية: تعويض إمدادات المنتجات البترولية بمحطة التوزيع في منطقة القصيم

11:42 م السبت 07 أغسطس 2021
"أرامكو" السعودية: تعويض إمدادات المنتجات البترولية بمحطة التوزيع في منطقة القصيم

شركة أرامكو

الرياض - (أ ش أ):

أكدت شركة (أرامكو) السعودية أن محطة المنتجات البترولية بمنطقة القصيم استأنفت أعمالها، ويجري الآن العودة بأعمال المحطة إلى مستواها الطبيعي، مشيرة الى أنه ليس هناك نقصا في إمدادات المواد البترولية في محطة منطقة القصيم، وأنها اتخذت كل الإجراءات اللازمة لضمان استمرار تلبية الطلب على المنتجات البترولية في المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن بيان للشركة السعودية، نفيها ما تم تداوله حول نقصٍ في بعض المنتجات البترولية في منطقة القصيم، موضحة أن أرامكو السعودية عملت على إصلاح عطلٍ فنيٍ يسير حدث في محطة المنتجات البترولية في المنطقة، مقدمة اعتذارها عن هذا العطل الخارج عن الإرادة.

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شركة أرامكو منطقة القصيم المنتجات البترولية الرياض السعودية البترول

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