عشرات الآلاف يتظاهرون في فرنسا ضد بطاقة كورونا

باريس - (د ب أ)

تظاهر عشرات الآلاف في فرنسا ضد البطاقة الصحية لتطعيم كورونا وفرض قواعد أشد صرامة للوقاية من الفيروس في عطلة نهاية الأسبوع الرابعة على التوالي.

وتم تنظيم المسيرات مرة أخرى في العاصمة باريس اليوم السبت، إلى جانب عدة مدن أخرى، نزل ما بين 10 و20 ألف شخص إلى الشوارع في نيس المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وفقًا لتقرير صادر عن قناة "بي إف إم تي في" الإخبارية.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، وفقًا للأرقام الرسمية، كان هناك أكثر من 200 ألف مشارك في المظاهرات على مستوى البلاد.

ووافق المجلس الدستوري الفرنسي، أمس الأول الخميس، على التطعيم الإجباري المثير للجدل للعاملين بمجال الصحة وكذلك ما يسمى بالبطاقة الصحية، التي تقدم معلومات عن اختبار سلبي لفيروس كورونا أو التطعيم ضد كوفيد-19. ويهدف كلاهما إلى المساعدة في احتواء جائحة فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تدخل اللوائح الجديدة حيز التنفيذ الأسبوع المقبل، وكان الرئيس إيمانويل ماكرون أعلنها بالفعل في منتصف يوليو.

وتعيش فرنسا حاليا في خضم موجة رابعة لفيروس كورونا. وتم تسجيل حوالي 225 حالة جديدة لكل 100 ألف نسمة على مستوى البلاد في غضون أسبوع.