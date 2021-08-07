طالبان تسيطر على عاصمة إقليمية ثانية في أفغانستان

كابول - (د ب أ)

أكد مسؤولون محليون اليوم السبت أن مقاتلي حركة طالبان استولوا على عاصمة إقليمية ثانية في أفغانستان.

فقد سيطرت الجماعة المتمردة على مدينة "شبرجان"، عاصمة إقليم "جوزجان" شمال البلاد، طبقا لما ذكره عضو مجلس الإقليم، بسم الله سهل ونائب حاكم الإقليم، عبد القادر لوكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ).

وأضاف سهل أن مقاتلي طالبان استولوا على مبان رئيسية، مثل مكتب الحاكم ومقر الشرطة والسجن المركزي بالمدينة.

غير أن القوات الموالية للحكومة مازالت تسيطر على بعض المناطق داخل المدينة، مثل المطار ومكان انتشار لواء في الجيش، طبقا لمحمد كريم جوزجاني، وهو برلماني، يمثل إقليم "جوزجان".

وكان القتال العنيف قد اندلع في مدينة "شبرجان"، عاصمة إقليم "جوزجان" شمال أفغانستان، ليوم ثان على التوالي.

وقالت قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم أن حركة طالبان أصدرت مقطع فيديو، صباح اليوم السبت، يظهر فرار السجناء من سجن "جوزجان".

ومازالت بعض المناطق الرئيسية بالمدينة، محل نزاع، على مدار الساعات الـ24 الماضية. وسيطرت حركة طالبان على مجمع حاكم الإقليم، أمس الجمعة، لكن القوات الأفغانية استعادته من أيدي طالبان.

غير أن مصدرا ذكر أن طالبان أعادت السيطرة على مجمع حاكم الإقليم ومبنى البلدية وسجن جوزجان.

يأتي ذلك فيما طلب مبعوث الأمم المتحدة في أفغانستان أمس الجمعة طالبان بوقف هجماتها على العواصم الإقليمية في البلاد .

واستولت الحركة على مدينة "زارانجي" عاصمة إقليم "نمروز" بجنوب غرب أفغانستان، أمس الجمعة، وهو أول إقليم يسقط في أيدي طالبان منذ إعلان الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.

ومدينة " شبرجان"، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 132 ألف نسمة، تضم واحدا من زعماء الفصائل الأفغانية، وهو عبد الرشيد دوستم وهو نائب رئيس سابق وواحد من الشخصيات الرئيسية في التحالف المناهض لطالبان.

وكان المارشال، دوستم، وهو زعيم أوزبكي عرقي، قد عاد إلى كابول يوم الأربعاء الماضي، بعد غياب طويل عن البلاد، للعلاج في تركيا.

وشكلت قوات موالية لدوستم المقاومة الرئيسية ضد طالبان في الإقليم.

كان عضو بسلاح الجو الأفغاني، قد قتل في وقت سابق اليوم السبت، عندما انفجرت قنبلة مغناطيسية كان قد تم لصقها بمركبته، بمنطقة "تشاهار أسياب" في كابول، طبقا لمسؤول أمني، طلب عدم الكشف عن هويته. وأصيب خمسة مدنيون في الانفجار.