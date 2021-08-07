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رغم تلقيحهم.. 7 وفيات لمسنين إثر إصابتهم بالسلالة الكولومبية لكورونا

03:21 م السبت 07 أغسطس 2021
رغم تلقيحهم.. 7 وفيات لمسنين إثر إصابتهم بالسلالة الكولومبية لكورونا

لقاح فيروس كورونا

بروكسل- أ ش أ:

توفي 7 مقيمين في دار للمسنين في بلجيكا إثر إصابتهم بالسلالة الكولومبية لفيروس كورونا، على الرغم من تلقيهم جرعات اللقاح كاملة.

ونقلت قناة (فرنسا 24)، السبت، عن مصادر طبية قولها إن ما قد يبرر وفاتهم هو تقدمهم في السن وحالتهم الصحية السيئة.

ونشأت هذه الطفرة الجديدة للفيروس في كولومبيا، ورصدت في الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة، فيما تبقى حالات الإصابات بها في أوروبا نادرة، وتمثل هذه السلالة حاليا أقل من 1 بالمئة من عدد الإصابات في بلجيكا.

هذا المحتوى من

Asha
فيروس كورونا السلالة الكولومبية دار للمسنين بلجيكا

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