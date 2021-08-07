رغم تلقيحهم.. 7 وفيات لمسنين إثر إصابتهم بالسلالة الكولومبية لكورونا

بروكسل- أ ش أ:

توفي 7 مقيمين في دار للمسنين في بلجيكا إثر إصابتهم بالسلالة الكولومبية لفيروس كورونا، على الرغم من تلقيهم جرعات اللقاح كاملة.

ونقلت قناة (فرنسا 24)، السبت، عن مصادر طبية قولها إن ما قد يبرر وفاتهم هو تقدمهم في السن وحالتهم الصحية السيئة.

ونشأت هذه الطفرة الجديدة للفيروس في كولومبيا، ورصدت في الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة، فيما تبقى حالات الإصابات بها في أوروبا نادرة، وتمثل هذه السلالة حاليا أقل من 1 بالمئة من عدد الإصابات في بلجيكا.