Masrawy logo white

كوريا الجنوبية تسجل 1823 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة

04:17 ص السبت 07 أغسطس 2021
كوريا الجنوبية تسجل 1823 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة

أرشيفية

سول- (د ب أ):
أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم السبت أن كوريا الجنوبية سجلت 1823 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات في البلاد إلى 209 آلاف و228 إصابة، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

كما أضافت البلاد حالة وفاة جديدة لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 2114.​

كوريا الجنوبية فيروس كورونا حالات وفاة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
51

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

101

متعافون اليوم

284523

إجمالي الإصابات

16557

إجمالي الوفيات

232280

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا