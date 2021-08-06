Masrawy logo white

منسقة الأمم المتحدة بلبنان تتابع بقلق بالغ تبادل إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل

10:41 م الجمعة 06 أغسطس 2021
منسقة الأمم المتحدة بلبنان تتابع بقلق بالغ تبادل إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل

يوانا فرونتسكا

بيروت - (أ ش أ):

أكدت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، أنها تتابع بقلق بالغ تبادل إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في الأيام الماضية، مشيرة إلى أنها قامت في إطار ممارسة مساعيها الحميدة بتنشيط اتصالاتها السياسية وتواصلت مع كل الأطراف المعنية.

واعتبرت المسئولة الأممية، أن احتمال حدوث خطأ في التقدير قد يؤدي إلى خطر ووقوع عواقب وخيمة، مطالبة بالالتزام بأقصى درجات ضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد.

ودعت فرونتسكا جميع الأطراف إلى الامتناع عن العنف واستعادة الهدوء، والالتزام الكامل بالقرار 1701 والحفاظ على الأمن والاستقرار.

هذا المحتوى من

يوانا فرونتسكا الأمم المتحدة لبنان إسرائيل

الخبر التالى:

بريطانيا تنصح مواطنيها بمغادرة أفغانستان مع تفاقم الوضع الأمني

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
51

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

101

متعافون اليوم

284523

إجمالي الإصابات

16557

إجمالي الوفيات

232280

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا