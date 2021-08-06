منسقة الأمم المتحدة بلبنان تتابع بقلق بالغ تبادل إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل

بيروت - (أ ش أ):

أكدت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، أنها تتابع بقلق بالغ تبادل إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في الأيام الماضية، مشيرة إلى أنها قامت في إطار ممارسة مساعيها الحميدة بتنشيط اتصالاتها السياسية وتواصلت مع كل الأطراف المعنية.

واعتبرت المسئولة الأممية، أن احتمال حدوث خطأ في التقدير قد يؤدي إلى خطر ووقوع عواقب وخيمة، مطالبة بالالتزام بأقصى درجات ضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد.

ودعت فرونتسكا جميع الأطراف إلى الامتناع عن العنف واستعادة الهدوء، والالتزام الكامل بالقرار 1701 والحفاظ على الأمن والاستقرار.