إنجلترا ترفع الحظر عن المحصنين والقادمين من أوروبا وقطر والإمارات

لندن- (بي بي سي):

أعلنت بريطانيا تغيير قواعد السفر الدولي، ما يسهل دخول المسافرين من العديد من دول أوروبا والهند وقطر والإمارات العربية إلى إنجلترا.

فاعتبارًا من يوم الأحد، لن يحتاج المسافر من فرنسا إلى إنجلترا إلى الحجر الصحي إذا كان محصنًا بالكامل.

وأضيف إلى القائمة القادمون من: "النمسا، ألمانيا، سلوفينيا، سلوفاكيا، لاتفيا، رومانيا، والنرويج"، إلى قائمة دول المخاطر المنخفضة.

كما صنفت الهند وقطر والإمارات على أنها متوسطة الخطورة، ما يعني أن الأشخاص من هذه البلدان لن يحتاجوا إلى الحجر الصحي في فنادق مخصصة.