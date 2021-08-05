Masrawy logo white

وزيرا خارجية أمريكا وبريطانيا يبحثان تنسيق رد لهجوم إيران على ناقلة نفط

12:46 ص الخميس 05 أغسطس 2021
وزيرا خارجية أمريكا وبريطانيا يبحثان تنسيق رد لهجوم إيران على ناقلة نفط

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

حث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني دومينيك راب، تنسيق الجهود لإيجاد رد مشترك على هجوم إيران على سفينة في بحر العرب.

ذكر بيان للمتحدث الرسمي للخارجية الأمريكية نيد برايس جاء على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية الأربعاء، أن بلينكن تحدث مع راب حول الجهود الجارية لتشكيل رد منسق على هجوم إيران على الناقلة ميرسر ستريت، وهي سفينة تجارية كانت تمر في المياه الدولية شمالي بحر العرب، وجدد بلينكن تعازيه لراب في فقدان مواطن بريطاني قتل في الهجوم مع القبطان الروماني.

وكانت سفينة تابعة لشركة زودياك ميرتايم التي مقرها بريطانيا تعرضت لهجوم الجمعة الماضي في بحر العرب باستخدام طائرات بدون طيارة.

هذا المحتوى من

أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي دومينيك راب إيران ميرسر ستريت الهجوم على ناقلة نفط

الخبر التالى:

رئيس الحكومة الليبية يبحث مع لجنة "5+5" تأمين الطريق الساحلي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
57

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

119

متعافون اليوم

284472

إجمالي الإصابات

16550

إجمالي الوفيات

232179

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -الصحة: تسجيل 57 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و10 حالات وفاة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا